Sandokan sta arrivando! Ecco tutti i dettagli sulla serie con Can Yaman. (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo mesi di incertezze, è ufficiale: il remake di Sandokan sta arrivando. Can Yaman ha comunicato il suo debutto in merito sui social. Can Yaman (cityrome.com)Per mesi abbiamo temuto che il ritorno sul piccolo schermo della tigre della Malesia potesse saltare definitivamente. A quanto pare non è così: Can Yaman ha comunicato sui social che presto debutterà la serie che lo vede protagonista nelle vesti di Sandokan. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

