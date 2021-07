Neon White – Trailer del gameplayVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

IGNitalia : Un po' sparatutto, un po' gioco di carte, un po' dating sim, #NeonWhite è pazzo, ma anche promettente. - _Mdk7_ : Qui invece c'è il resoconto della mia chiacchierata con il delizioso @torahhorse: #NeonWhite sembra tanto folle qua… - infoitscienza : Neon White, nuovo gameplay trailer dallo Showcase di Annapurna Interactive - infoitscienza : Neon White, nuovo gameplay trailer dallo Showcase di Annapurna Interactive – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi p… - GamingTalker : Neon White, nuovo video gameplay: esce in inverno -

Ultime Notizie dalla rete : Neon White

Nel caso non siate riusciti ad assistere all'evento non disperate perché abbiamo preparato un recap dedicato interamente alla conferenza , se invece volete saziare la vostra fame diallora ...si è mostrato con un nuovo filmato che ha messo in risalto il gameplay basato su movimenti frenetici e un sistema di scelte che, scartando delle armi sotto forma di "carte", ...Neon White: ecco il trailer di presentazione dell'FPS da speedrunner | Il gioco include anche una sostanziosa componente narrativa.E a questo punto presumo che anche voi, come il sottoscritto, siete stati particolarmente colpiti dal filmato di gameplay incentrato su questo bizzarro sparatutto che più strambo non si può. Annunciat ...