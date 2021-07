Giustizia | Draghi prepara la fiducia per sventare nuove trappole 5s

(Di sabato 31 luglio 2021) I grillini vogliono ripresentare un emendamento sull'appello per i reati minori. Cartabia non teme sorprese: ok in pochi giorni Giorgetti: alla fine la chiude sempre il premier

Advertising

raffaellapaita : La #Bonafede non c’è più. #giustizia #Draghi #Cartabia - riotta : Riforma Giustizia Vincono Draghi Mattarella Cartabia Giorgetti Di Maio Grillo Pareggiano Conte Magistrati riottosi… - Azione_it : Il “fine processo mai” è archiviato, con il voto favorevole del M5S che ottengono solo bandierine. La #giustizia to… - massimoankor : RT @riotta: Riforma Giustizia Vincono Draghi Mattarella Cartabia Giorgetti Di Maio Grillo Pareggiano Conte Magistrati riottosi Perdono Bona… - kiara86769608 : 'Meno male che ho detto che Draghi e Cartabia non capiscono nulla di giustizia sennò penserei al dolo' Marco Travag… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Draghi

Sulla riforma dellail governo incassa una vittoria politica e si appresta a ricevere, con il voto di fiducia, ...il punto di mediazione trovato anche per il deciso intervento pro -...convince Conte Sviluppo e Transizione ecologica: ok alla riorganizzazione Osteggiato da chi non vuole un'Italia paggetto della Francia, il Trattato del... I lettori di ItaliaOggi ...Alla riunione del Comitato per la transizione ecologica le tappe verso il 2030 e 2050. Via libera al nuovo MITE. Il ministro Roberto Cingolani non si preoccupa delle intese a metà del recente G20 sul ...L'accordo raggiunto sulla riforma della giustizia, a differenza di quel che sembra, non accontenta davvero tutti nella maggioranza ...