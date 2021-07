Ballando con le stelle, fra i concorrenti un ex calciatore: ecco le grandi novità (Di sabato 31 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ballando con le stelle, tra i concorrenti della nuova edizione un noto ex calciatore? La trattativa sembra conclusa: ecco tutte le novità. Ballando con le stelle, tra i concorrenti c’è un noto ex calciatore, di chi si tratta? La trattativa sembra conclusa, ma ci sono in ballo altri cambiamenti per la prossima edizione. C’è già Leggi su youmovies (Di sabato 31 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.con le, tra idella nuova edizione un noto ex? La trattativa sembra conclusa:tutte lecon le, tra ic’è un noto ex, di chi si tratta? La trattativa sembra conclusa, ma ci sono in ballo altri cambiamenti per la prossima edizione. C’è già

Advertising

TiCommento : @AzzurraBarbuto se no puoi andare a ballando con le stelle - PasqualeMarro : #BallandoconleStelle, #Milly cala il colpo dopo #Todaro - Nox1912 : Quando sono in trazione io sembra che stia ballando la macarena nonostante tiri con un compound - balc_anus : Milly lo ha già contattato per la prossima edizione di ballando con le stelle - Grazia_MB : RT @RollingStoneita: Morgan spiega perché parteciperà a ‘Ballando con le stelle’: «Sono fuori dal mio contesto naturale, ma farò cultura»… -