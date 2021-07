«X Factor» chiude dopo 17 anni in Gran Bretagna (Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre l’Italia darà il via il 16 settembre alla quindicesima edizione, in Gran Bretagna X Factor si prepara a un addio che, ora come ora, sembra definitivo. Dopo 17 anni e 15 stagioni, il talent show ideato nel 2004 da Simon Cowell non comparirà, infatti, nella programmazione dell’emittente inglese ITV. L’ultima edizione del programma è andata in onda nel 2018, ma Cowell, che in un primo momento il Times aveva dato in pole position come prossimo manager dei Måneskin, non resterà con le mani in mano: sarà, infatti, il padrone di casa di un nuovo format, Walk the line, che prevederà sempre una giuria e sempre dei numeri musicali da giudicare. X Factor 2021: le prime fotoX Factor 2021: le prime fotoX Factor 2021: le prime foto Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre l’Italia darà il via il 16 settembre alla quindicesima edizione, in Gran Bretagna X Factor si prepara a un addio che, ora come ora, sembra definitivo. Dopo 17 anni e 15 stagioni, il talent show ideato nel 2004 da Simon Cowell non comparirà, infatti, nella programmazione dell’emittente inglese ITV. L’ultima edizione del programma è andata in onda nel 2018, ma Cowell, che in un primo momento il Times aveva dato in pole position come prossimo manager dei Måneskin, non resterà con le mani in mano: sarà, infatti, il padrone di casa di un nuovo format, Walk the line, che prevederà sempre una giuria e sempre dei numeri musicali da giudicare. X Factor 2021: le prime fotoX Factor 2021: le prime fotoX Factor 2021: le prime foto

