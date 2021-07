Variante Delta: nel Regno Unito diminuiscono i contagi ma aumentano i decessi (Di venerdì 30 luglio 2021) In Gran Bretagna la pandemia da Covid 19 tende ad assestarsi sui 25mila contagi al giorno, in netto calo rispetto alle scorse settimane e con un miglioramento manifesto. Nelle ultime 24 ore, in ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) In Gran Bretagna la pandemia da Covid 19 tende ad assestarsi sui 25milaal giorno, in netto calo rispetto alle scorse settimane e con un miglioramento manifesto. Nelle ultime 24 ore, in ...

