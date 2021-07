Ufficiale: doppio colpo del Trento. Arrivano Bigica e Luci (Di venerdì 30 luglio 2021) A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Niccolò Bigica e Dion Ruffo Luci. Foto. logo Trento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) A.C.1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Niccolòe Dion Ruffo. Foto. logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Trento, doppio rinforzo in mediana: Bigica e Ruffo Luci - SerieBNewsCom : ?? #Lecce, ufficiale un doppio colpo in difesa: mister #Baroni accoglie #Calabresi e #Gendrey - infoitscienza : Oppo Watch 2: ufficiale lo smartwatch con doppio processore e super autonomia - sabato_ivana : @la_gori7 @barbarab1974 Chi lo ha fatto ha dato un doppio segnale:1)intimidatorio x gli altri dissenzienti che nn a… - fainformazione : Nilox Dual-S: ufficiale la action camera 4K con dual scren Arriva in commercio la action camera smart (con control… -