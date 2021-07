Tragico lutto in città: scompare un’icona di stile ed eleganza: familiari distrutti (Di venerdì 30 luglio 2021) La città di Napoli piange la perdita dell’ultimo dandy, uomo elegante e di classe, una vera e propria icona di stile. È morto a 59 anni Vittorio Carità, un personaggio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladi Napoli piange la perdita dell’ultimo dandy, uomo elegante e di classe, una vera e propria icona di. È morto a 59 anni Vittorio Carità, un personaggio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

LuckmannBerger : RT @rivista_Autobus: - rivista_Autobus : - dianatamantini : LUTTO NEL CEV - Tragico incidente al MotorLand Aragón. Hugo Millán, 14enne pilota ETC, è scomparso in seguito ad un… - simonebanfi70 : RT @corsedimoto: LUTTO NEL CEV - Tragico incidente al MotorLand Aragón. Hugo #Millan, 14enne pilota #ETC, è scomparso in seguito ad un grav… - corsedimoto : LUTTO NEL CEV - Tragico incidente al MotorLand Aragón. Hugo #Millan, 14enne pilota #ETC, è scomparso in seguito ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico lutto Rieti, centauro originario del Reatino morto sulla via Tiburtina RIETI - Domenica il tragico incidente in moto. Ieri mattina, tra dolore e lacrime, l'ultimo saluto al 45enne Alessandro ...parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questo doloroso lutto ...

Lutto: è deceduto Raffaele Gigante In un tragico incidente in moto, avvenuto ieri lunedì 26 luglio presso Cozze nere in località San Vito. Ha perso la vita Raffaele Gigante, molto conosciuto a Conversano prima per la sua attività motoria e ...

Tragico lutto in città: scompare un’icona di stile ed eleganza: familiari distrutti ultimaparola.com Sabato l’addio a Christian Oggi l’autopsia per far luce sulle cause della morte Si terranno nella chiesa di Passarella i funerali del diciassettenne morto domenica mentre giocava a calcio nel campo della parrocchia ...

Tre comunità in lutto per la morte di Greta La Procura non ha ancora rilasciato il nulla osta ai funerali della 23enne, vittima di un incidente nella notte di martedì ...

