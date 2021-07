Tokyo 2020, la delusione di Djokovic: “Mi sento malissimo, è stata una giornata davvero dura” (Di venerdì 30 luglio 2021) “malissimo. Mi sento malissimo. Il mio gioco è andato in frantumi contro Zverev”. Novak Djokovic commenta così la deludentissima sconfitta in semifinale contro Alexander Zverev alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sfuma la possibilità di un oro per il campione serbo: “E’ stata una giornata dura, davvero dura. Mi sento malissimo in questo momento. Stavo conducendo di un set e poi di un break e lui è riuscito a ribaltare la partita, ha servito alla grande, attaccava e io non mi ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “. Mi. Il mio gioco è andato in frantumi contro Zverev”. Novakcommenta così la deludentissima sconfitta in semifinale contro Alexander Zverev alle Olimpiadi di. Sfuma la possibilità di un oro per il campione serbo: “E’una. Miin questo momento. Stavo conducendo di un set e poi di un break e lui è riuscito a ribaltare la partita, ha servito alla grande, attaccava e io non mi ...

