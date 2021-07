Superlega: Juventus, Real e Barcellona ribadiscono la loro posizione (Di venerdì 30 luglio 2021) Comunicato Juve Superlega: la decisione del Tribunale di Madrid. Il club ha ribadito la propria posizione Attraverso un comunicato ufficiale congiunto, Juve, Barcellona e Real Madrid hanno ribadito la propria posizione sul tema Superlega dopo quanto deciso dal Tribunale di Madrid. «FC Barcellona, Juventus e Real Madrid CF prendono atto con soddisfazione della decisione del tribunale di Madrid di confermare l’obbligo di UEFA di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori di European Super League, inclusi il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Comunicato Juve: la decisione del Tribunale di Madrid. Il club ha ribadito la propriaAttraverso un comunicato ufficiale congiunto, Juve,Madrid hanno ribadito la propriasul temadopo quanto deciso dal Tribunale di Madrid. «FCMadrid CF prendono atto con soddisfazione della decisione del tribunale di Madrid di confermare l’obbligo di UEFA di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori di European Super League, inclusi il ...

