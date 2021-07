Smart working: pro e contro del lavoro del futuro (Di venerdì 30 luglio 2021) Come si potrebbe evolvere lo Smart working? Questo nuovo modo di lavorare si è affermato durante la pandemia. Il lavoro da remoto ha richiesto a tutti maggiore autonomia e anche fiducia. I manager hanno iniziato a gestire i team a distanza mantenendo alto il coinvolgimento delle persone. Le aziende sono impegnate verso i dipendenti che lavorano da remoto affinché si sentano parte attiva e integrata dell’azienda, senza provare un senso di isolamento. Le grandi aziende e le PMI di filiera dovranno fare un grande sforzo per rendere impercettibile lo Smart working e strutturare un percorso di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 luglio 2021) Come si potrebbe evolvere lo? Questo nuovo modo di lavorare si è affermato durante la pandemia. Ilda remoto ha richiesto a tutti maggiore autonomia e anche fiducia. I manager hanno iniziato a gestire i team a distanza mantenendo alto il coinvolgimento delle persone. Le aziende sono impegnate verso i dipendenti che lavorano da remoto affinché si sentano parte attiva e integrata dell’azienda, senza provare un senso di isolamento. Le grandi aziende e le PMI di filiera dovranno fare un grande sforzo per rendere impercettibile loe strutturare un percorso di ...

Advertising

bioccolo : Incredibile ma vero, siamo ancora a 'lo #smartworking fa venire la bua' perché 'impedisce di uscire'. Ma d'altronde… - raffaellasalato : RT @Cristka83: Tutti noi oggi lavoriamo da remoto, ma quali sono i 9 tool da conoscere? Scoprilo in questo post: - Cristka83 : Tutti noi oggi lavoriamo da remoto, ma quali sono i 9 tool da conoscere? Scoprilo in questo post:… - CrepeGeorgette : non vale chi è in smart working, davvero so che lavorate ma non vale perché no cazzo 8 ore di lavoro e una di macch… - Carabaggio2 : @PanzaMancio Godo. Io domani sono in smart working e mi alzo quando cazzo mi pare -