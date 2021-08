Scatta lo stop alle auto in piazza nel weekend, navetta a 1 euro dal parcheggio Torres (Di venerdì 30 luglio 2021) MONREALE – Centro storico libero dalle auto nel fine settimana. Sabato e domenica dalle 18 a mezzanotte, piazza Vittorio Emanuele diventerà pedonale. “L’iniziativa – dichiara l’assessore Paola Naimi – e’ volta a creare aree di svago per i giovani e ad attrarre cittadini, turisti e visitatori a godere in piena sicurezza del prezioso patrimonio monumentale”. Al fine di agevolare tutti i cittadini e visitatori per le stesse serate del sabato e della domenica, dalle ore 20 a mezzanotte e per tutti i fine settimana, sará garantita la navetta delle autolinee Giordano al ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 30 luglio 2021) MONREALE – Centro storico libero dnel fine settimana. Sabato e domenica d18 a mezzanotte,Vittorio Emanuele diventerà pedonale. “L’iniziativa – dichiara l’assessore Paola Naimi – e’ volta a creare aree di svago per i giovani e ad attrarre cittadini, turisti e visitatori a godere in piena sicurezza del prezioso patrimonio monumentale”. Al fine di agevolare tutti i cittadini e visitatori per le stesse serate del sabato e della domenica, dore 20 a mezzanotte e per tutti i fine settimana, sará garantita ladellelinee Giordano al ...

