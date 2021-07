Safilo | assemblea approva aumento di capitale per massimi 135 milioni

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – L’straordinaria degli azionisti di– azienda attiva nel mercato dell’occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana – ha deliberato di aumentare ilsociale a pagamento per un importo massimo complessivo di 135di euro, facendo seguito al via libera del CdA di fine giugno. L’operazione è principalmente finalizzata a rimborsare il finanziamento non garantito e subordinato di originari 90di euro (più interessi) concesso anel corso del 2020 da Multibrands Italy BV, società controllata da HAL Holding NV e azionista di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Safilo assemblea

Teleborsa

... nel rispetto del termine ultimo fissato dall', il 30 aprile 2022".intende comunque completare l'operazione in tempi rapidi nel corso del secondo semestre 2021 , previo ottenimento ...... Nexi: Relazione Semestrale; Piaggio & C: Relazione Semestrale; Poligrafici Printing: Relazione Semestrale; Rcs Mediagroup: Relazione Semestrale; Risanamento: Relazione Semestrale;...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 30 lug - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Safilo Group, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessi ...(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Safilo - azienda attiva nel mercato dell'occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana - ha deliberato di aumentare il ...