Ostia | va a ballare con gli amici e viene stroncato da un malore | morto 17enne | chi è la vittima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 luglio 2021) Doveva essere una serata di festa in compagnia degliinvece si è trasformata in una tragedia. Èadun ragazzo di 17 anni a seguito di unproprio mentre si trovava in compagnia dei suoi. I ragazzi stavano trascorrendo la serata in uno stabilimento sul lungomare ed una volta usciti ilsi è improvvisamente sentito male. Fatale un attacco d’asma Filippo, è questo il nome del ragazzo, originario di Acilia era venuto acon i propriadquando improvvisamente si è sentito male. Il ragazzo ...