La regione sigla un accordo biennale con Amazon per una vetrina tutta made in Marche (Di venerdì 30 luglio 2021) ANCONA - L'assist dei top player mondiali Amazon ed Alibaba per rilanciare il made in Marche . Con l'azienda di e - commerce statunitense, è già stato siglato un protocollo. Con la multinazionale ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 luglio 2021) ANCONA - L'assist dei top player mondialied Alibaba per rilanciare ilin. Con l'azienda di e - commerce statunitense, è già statoto un protocollo. Con la multinazionale ...

Advertising

regioneFVGit : #Salute: 'convenzione con via di Natale rafforza Ssr'. Così oggi @Riccardi_FVG a #Pordenone alla sigla della convez… - il_latinista : @siriomerenda @matteosalvinimi Nel Green Pass non è stampato a caratteri cubitali la sigla della regione presso cui si fa il vaccino. - G_A_De_Luca : @dottorbarbieri Però se nota attentamente si intravede la scritta Regione Lombardia. Nel mio GP non c'è scritto Reg… -