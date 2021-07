(Di venerdì 30 luglio 2021) . Mai detto è stato più vero come in questo periodo. Qualche giorno fa parlando con una HR Director di una multinazionale europea mi diceva che moltissimi giovani che si candidano per il “primo” lavoro non specificano se sono maschi o femmine quando si candidano attraverso il form messo a disposizione sul sito aziendale. È una cosa alla quale molti di noi sono ormai abituati, lo sa chiunque abbia mandato un curriculum negli ultimi 10 anni ad una multinazionale. Alla fine del proprio percorso professionale si può scegliere se specificare di essere M o F, ma esiste anche l’opzione “nessuno delle due”, così come può indicare la propria etnia o l’appartenenza a categorie speciali. In questo ...

Advertising

Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: I tempi cambiano, signora mia - HuffPostItalia : I tempi cambiano, signora mia - PolScorr : @CaponeSimona @AnnalisaChirico @matteosalvinimi non 'tirano più', amica mia Dei migranti non frega più niente nemm… - OnLineFog : @ilmassa80 @davidgreco @Cr1st14nM3s14n0 Si usava il Pascal perché era considerato 'didattico' data la capacità di r… - Qua_Agatha : @paolobura1 I tempi cambiano... -

Ultime Notizie dalla rete : tempi cambiano

"Siamo l'unico paese mondo dove sicontinuamente le regole della prescrizione e dove i ... "Aiin cui studiai giurisprudenza era un concetto che nessun giurista avrebbe compreso. Non si ...Il brano nasce come una riflessione sull'andamento dei "" di un mondo dove non c'è ... Ci mettono la faccia mamaschera. Senza valore umano e coscienza, muovono i fili del mondo come ...I tempi cambiano, signora mia. Mai detto è stato più vero come in questo periodo. Qualche giorno fa parlando con una HR Director di una multinazionale europea mi diceva che moltissimi giovani che si c ...1' di lettura 30/07/2021 - Il neo costituito movimento, presieduto da Katia Mammoli, ha detto la sua sulla questione della bandiera sventolata come ventaglio dalla consigliera durante una commissione ...