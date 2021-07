I Cinque Stelle limitano i danni. Ma si valuta il voto della base. Sulla giustizia più di così non si poteva ottenere (Di venerdì 30 luglio 2021) La politica, si sa, è frutto di mediazioni. Tanto più se ad essere discussa è una legge profondamente delicata come quella della riforma della giustizia. Tanto più se a discuterla sono forze politiche profondamente distanti per storia, indole e cultura. Questo era – ed è – noto a Mario Draghi, a Marta Cartabia e a tutti i leader dei partiti di maggioranza. Giuseppe Conte compreso. Ecco perché l’accordo raggiunto dopo una giornata infinita in realtà segna più di una semplice mediazione, ma una vera e propria vittoria del Movimento Cinque Stelle. Lo sa bene Conte. E, soprattutto, lo sanno bene i gruppi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) La politica, si sa, è frutto di mediazioni. Tanto più se ad essere discussa è una legge profondamente delicata come quellariforma. Tanto più se a discuterla sono forze politiche profondamente distanti per storia, indole e cultura. Questo era – ed è – noto a Mario Draghi, a Marta Cartabia e a tutti i leader dei partiti di maggioranza. Giuseppe Conte compreso. Ecco perché l’accordo raggiunto dopo una giornata infinita in realtà segna più di una semplice mediazione, ma una vera e propria vittoria del Movimento. Lo sa bene Conte. E, soprattutto, lo sanno bene i gruppi ...

