Greg | cuore immenso | argento oltre i limiti

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - SignorAldo : RT @LDRaimondo: #Paltrinieri e l'algoritmo che gli ha dato l'argento alle Olimpiadi: il #cuore oltre la #malattia #ItaliaTeam #StuporMundi… - franciungaro : RT @LDRaimondo: #Paltrinieri e l'algoritmo che gli ha dato l'argento alle Olimpiadi: il #cuore oltre la #malattia #ItaliaTeam #StuporMundi… - maresca_franco : RT @LDRaimondo: #Paltrinieri e l'algoritmo che gli ha dato l'argento alle Olimpiadi: il #cuore oltre la #malattia #ItaliaTeam #StuporMundi… - LDRaimondo : #Paltrinieri e l'algoritmo che gli ha dato l'argento alle Olimpiadi: il #cuore oltre la #malattia #ItaliaTeam … -

Ultime Notizie dalla rete : Greg cuore

Paltrinieri si prende un podio "impossibile" dopo il mese di stop per mononucleosi. Performance degna solo di un campionissimo di LEO TURRINI"Un grande amico me lo aveva detto: queste finali non si affrontano con la testa, ma col".ha creduto all'amico. E al tocco finale, che valeva la medaglia d'argento, ha sospirato: "Avevi ...Paltrinieri si prende un podio “impossibile“ dopo il mese di stop per mononucleosi. Performance degna solo di un campionissimo ...dal nostro inviato a Tokyo l miracolo di San Gregorio è quel fenomeno che si verifica ogni volta che un atleta di Carpi di un metro e novanta si immerge nell’acqua e, al solo ...