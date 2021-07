Gf vip 6, un altro concorrente a sorpresa? Un indizio dal passato (Di venerdì 30 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip 6, Nicola Pisu tra i concorrenti della nuova edizione: chi è? Il figlio di Patrizia Mirigliani, denunciato da sua madre in passato. Gf vip 6, Nicola Pisu ufficialmente tra i concorrenti del reality; scopriamo qualcosa in più sul 32enne figlio di Patrizia Mirigliani. A dare la notizia Davide Maggio che dà per certa Leggi su youmovies (Di venerdì 30 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip 6, Nicola Pisu tra i concorrenti della nuova edizione: chi è? Il figlio di Patrizia Mirigliani, denunciato da sua madre in. Gf vip 6, Nicola Pisu ufficialmente tra i concorrenti del reality; scopriamo qualcosa in più sul 32enne figlio di Patrizia Mirigliani. A dare la notizia Davide Maggio che dà per certa

Advertising

Esterin62237737 : RT @Ignazia31719350: @liliaragnar @Esterin62237737 E cmq..cerimonie., premiazioni, ricevimenti, viaggi all estero, summit, convegni, funera… - Ignazia31719350 : @liliaragnar @Esterin62237737 E cmq..cerimonie., premiazioni, ricevimenti, viaggi all estero, summit, convegni, fun… - esserino_ : Certa gente pensa di essere al centro del mondo e che tutti non facciano altro che pensare a loro. Raga.. avere 100… - Moki113 : @MartyConLaY Non vedo l’ ora che inizi il gif vip 6 così almeno si parlerà di altro … dopo un po’ ci si rompeeeee - misto_gol : @FredenSander @padatuitt @FBiasin Un mondo in cui è ritenuto CREDIBILE l'idea che Mentana, Cottarelli, Bonolis e un… -