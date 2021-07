E’ online il sito del centro studi Dodici querce dedicato alla memoria di Tony Augello (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ stato presentato ieri a Roma il sito online del centro studi Dodici querce. Iniziativa che nasce in memoria di Tony Augello, il capogruppo di An al Comune di Roma morto nel 2001. Il sito (https://www.Dodiciquerce.it/) si propone da un lato di custodire la memoria di oltre un quarantennio di storia politica e culturale della destra romana, rendendo progressivamente accessibili immagini, documenti, testi, riviste che furono espressione di quel mondo (in particolare La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ stato presentato ieri a Roma ildel. Iniziativa che nasce indi, il capogruppo di An al Comune di Roma morto nel 2001. Il(https://www..it/) si propone da un lato di custodire ladi oltre un quarantennio di storia politica e culturale della destra romana, rendendo progressivamente accessibili immagini, documenti, testi, riviste che furono espressione di quel mondo (in particolare La ...

