Anche il Qatar avrà un suo Parlamento. Segnali di un Golfo che cambia (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Qatar avrà il suo primo organo elettivo: il voto di ottobre, previsto già dal referendum del 2003, eleggerà due terzi dei 45 membri del Consiglio consultivo della Shura. La legge approvata in questo giorni garantirà comunque all’emiro Tamim bin Hamad al-Thani di mantenere il pieno controllo del Paese. L’organo avrà poteri consultivi, e i candidati a comporlo (over-30) dovranno comunque passare uno scrutinio preventivo del governo centrale (ossia della famiglia regnante). In più il ruolo degli eletti sarà quello di esprimere la propria opinione non vincolante sulle politiche in discussione all’interno dell’esecutivo e sul budget dello ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilil suo primo organo elettivo: il voto di ottobre, previsto già dal referendum del 2003, eleggerà due terzi dei 45 membri del Consiglio consultivo della Shura. La legge approvata in questo giorni garantirà comunque all’emiro Tamim bin Hamad al-Thani di mantenere il pieno controllo del Paese. L’organopoteri consultivi, e i candidati a comporlo (over-30) dovranno comunque passare uno scrutinio preventivo del governo centrale (ossia della famiglia regnante). In più il ruolo degli eletti sarà quello di esprimere la propria opinione non vincolante sulle politiche in discussione all’interno dell’esecutivo e sul budget dello ...

Advertising

ilfabri : @a_autieri e io stavo anche cercando di capire perché Barshim fosse nel ROC e non Qatar come il suo connazionale Lovett. - Pagg101 : @SandroSca @F1N1no Carnevali sta facendo il giro delle tv per mettere pressione. Può arrivare anche il Qatar intero… - DatodiPaola : @vereatur @marioadinolfi nel Qatar sarà da evitare anche quello, e con grande attenzione! - GabrieleCarrer : RT @formichenews: L’ex premier italiano fotografato sullo yacht di al Thani racconta quanto il Qatar tanto gli altri Paesi del Golfo in que… - sciltian : @spighissimo Scusa, in modo pacifico: ma perché 'ti viene da vomitare' se un senatore, che è anche leader di partit… -