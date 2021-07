1 agosto concerto all’alba a Nimis con Federico Poggipollini (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo appuntamento per la rassegna “Music & Taste of ” a Nimis, organizzata da The Groove Factory per scoprire alcune location del territorio degustando i prodotti tipici in compagnia di buona musica. Domenica 1 agosto, alle 05.45, in mezzo i vigneti di Nimis, il concerto all’alba di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, che propone in chiave acustica i brani del suo ultimo album solista “Canzoni Rubate”. In caso di maltempo il concerto è posticipato alle 7.00 all’Auditorium di via Giuseppe Garibaldi a ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo appuntamento per la rassegna “Music & Taste of ” a, organizzata da The Groove Factory per scoprire alcune location del territorio degustando i prodotti tipici in compagnia di buona musica. Domenica 1, alle 05.45, in mezzo i vigneti di, ildi, storico chitarrista di Ligabue, che propone in chiave acustica i brani del suo ultimo album solista “Canzoni Rubate”. In caso di maltempo ilè posticipato alle 7.00 all’Auditorium di via Giuseppe Garibaldi a ...

Advertising

PicenoTime : Ascoli Piceno, Elena Bucci e Marco Sgrosso in Antigone Quartet concerto. Il 3 e 4 Agosto al Teatro Romano… - oooh_events : RT @oooh_events: Bleecker Street in concerto @Ferrara OFF il 2 agosto. Posti limitati, acquista il tuo biglietto su - MiCLiguria : #SRLig #Patrocinio #MiC #valorizzazione XXIII Festival Organistico Internazionale Concerto inaugurazione… - MusicTvOfficial : #FestivaldellaBellezza: il concerto di #GinoPaoli del 4 agosto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS… - vittoriale : Morgan al Vittoriale @twittoriale Giovedì 5 agosto - ore 21.30 Lezione-concerto inedita da Dante alla tradizion… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto concerto Concerto al castello: la Filarmonica Campana omaggia il maestro Morricone Domenica 1 agosto alle ore 21.30 nel Castello Fienga di Nocera Inferiore è la volta di uno speciale omaggio a Ennio Morricone con il concerto Tempo di Cinema con protagonisti l'Orchestra Filarmonica ...

Wow! Fasano, sold out per Sergio Rubini e Diodato Tutto esaurito anche per il concerto di Diodato in programma l'8 agosto al parco Archeologico di Egnazia (evento Locus Festival) "Questi due sold out sono un'ulteriore prova del consenso che la ...

Ravenna Jazz: il 5 agosto concerto di Noa Emilia Romagna News 24 1 agosto concerto all’alba a Nimis con Federico Poggipollini Secondo appuntamento per la rassegna “Music & Taste of ” a Nimis, organizzata da The Groove Factory per scoprire alcune location del territorio ...

Riccione: domenica si fa l’alba con Riccardo Fogli e “Le dolce vita”. Concerto al bagno 20 Le giovani Giada, Martina e Priscilla tra lirica, pop e soul si esibiranno al sorgere del sole con Riccardo Fogli una delle leggende della storia della canzone italiana ...

Domenica 1alle ore 21.30 nel Castello Fienga di Nocera Inferiore è la volta di uno speciale omaggio a Ennio Morricone con ilTempo di Cinema con protagonisti l'Orchestra Filarmonica ...Tutto esaurito anche per ildi Diodato in programma l'8al parco Archeologico di Egnazia (evento Locus Festival) "Questi due sold out sono un'ulteriore prova del consenso che la ...Secondo appuntamento per la rassegna “Music & Taste of ” a Nimis, organizzata da The Groove Factory per scoprire alcune location del territorio ...Le giovani Giada, Martina e Priscilla tra lirica, pop e soul si esibiranno al sorgere del sole con Riccardo Fogli una delle leggende della storia della canzone italiana ...