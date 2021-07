Ufficiale | Giacomo Ruggeri dal Parma all’Arezzo in prestito

(Di giovedì 29 luglio 2021) ÈRuggieri è un nuovo giocatore dell’Arezzo. Il giovane difensore classe 2003 arriva indal. Queste le sue dichiarazioni sui social in vista della nuova avventura in terra toscana: “Felice di iniziare questa nuova avventura con l’Arezzo. Ringrazio la societàl’opportunità concessa”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

