Tv, slitta lo switch off del digitale terrestre: più tempo per cambiare i televisori (Di giovedì 29 luglio 2021) slitta la partenza del digitale terrestre. Il governo ha posticipato al 15 ottobre lo “switch off” del passaggio dallo standard di trasmissione Mpeg2 al più evoluto Mpeg4, che avrebbe dovuto attuarsi il 1° settembre. Anche la data del 30 giugno 2022 (con l’avvio delle trasmissioni in Dvb-T2, il digitale terrestre di seconda generazione) slitta “a partire dal 1° gennaio 2023”. Questo significa che le famiglie avranno più tempo per organizzarsi e cambiare i televisori per acquistarne di nuovi che supportano le nuove ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021)la partenza del. Il governo ha posticipato al 15 ottobre lo “off” del passaggio dallo standard di trasmissione Mpeg2 al più evoluto Mpeg4, che avrebbe dovuto attuarsi il 1° settembre. Anche la data del 30 giugno 2022 (con l’avvio delle trasmissioni in Dvb-T2, ildi seconda generazione)“a partire dal 1° gennaio 2023”. Questo significa che le famiglie avranno piùper organizzarsi eper acquistarne di nuovi che supportano le nuove ...

Advertising

FASI_eu : C'è ancora attesa per il #BonusRottamazioneTV 2021 da 100 euro. Intanto, slitta la roadmap per lo switch off del… - jackfollasb : Switch off della tv, partenza rinviata. Slitta il passaggio ai nuovi standard, Mpeg-4 e Dvb-T2 - lucaglia : Switch off della tv, partenza rinviata. Slitta il passaggio ai nuovi standard, Mpeg-4 e Dvb-T2 - allebardealice1 : RT @ilSalvagenteit: Tv, slitta al 15 ottobre lo switch-off: più tempo per adeguarsi alle nuove tecnologie di trasmissione - ilSalvagenteit : Tv, slitta al 15 ottobre lo switch-off: più tempo per adeguarsi alle nuove tecnologie di trasmissione… -