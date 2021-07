Temptation Island | il tentatore Davide mette un punto alla storia con Jessica “nessuna relazione ”

Leggi su formatonews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo, il, fa chiarezza sulla frequentazione con, confessando di non voler nessuncon l’ex protagonista del programma. Molti fan hanno pensato, che il ragazzo, abbia fatto tutto questo solo per salire sul trono di Uomini e Donne. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta..: dopo la fine del programmascaricaSono passati pochi giorni da quando abbiamo visto l’ultima puntata di. Per la prima ...