Serie A, il programma delle amichevoli di oggi (Di giovedì 29 luglio 2021) Prosegue la preparazione dei club di Serie A, in vista della prossima stagione. Quest'oggi sono in programma altre amichevoli per testare le condizioni fisiche dei giocatori. Ecco, nello specifico, le squadre che scenderanno in campo giovedì 29 luglio. programma delle amichevoli delle squadre di Serie A: Fiorentina-Levico a Moena, ore 17Verona-Modena a Peschiera, ore 17, a porte chiuseSalernitana-Fermana a Cascia, ore 17.30 FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

