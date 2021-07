Salvini media sulla riforma Cartabia. E ottiene un Green Pass light (Di giovedì 29 luglio 2021) Doppia vittoria di Matteo Salvini. Mettendo da parte la spiaggia e il Papeete, il leader della Lega si scopre abile tessitore e stratega politico. Nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio (e oggi è rimasto a Roma a continuare a mediare pronto, se necessario, a incontrare nuovamente Mario Draghi) Salvini ha aperto al premier sul tema principale... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 luglio 2021) Doppia vittoria di Matteo. Mettendo da parte la spiaggia e il Papeete, il leader della Lega si scopre abile tessitore e stratega politico. Nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio (e oggi è rimasto a Roma a continuare are pronto, se necessario, a incontrare nuovamente Mario Draghi)ha aperto al premier sul tema principale... Segui su affaritaliani.it

Advertising

sumaistu47 : CAZZATE GIORNALETTARE. Ci credo che #Supermario dia retta a questa carogna bestiale e ignorante nazista. Ma per fav… - morry74 : Governo, Draghi media con Salvini per chiudere sulla giustizia. E sui docenti prende tempo - AMarco1987 : Draghi media con Salvini sulla giustizia e prende tempo sulla scuola - il_wlitalia : a me fa più paura leggere che Draghi media con Salvini sulla giustizia!! Ci si appella a Salvini !!!!! Siamo veramente alla frutta! #Lega - il_wlitalia : @pfmajorino e con la Lega (Salvini) che discute di giustizia con Draghi..e Draghi media con loro...ma dove siamo?? -