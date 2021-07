Pedofilia, l’ex cardinale Theodore McCarrick a processo per abusi sessuali su un 16enne (Di giovedì 29 luglio 2021) L’accusa è di avere aggredito sessualmente un 16enne negli anni Settanta, durante un ricevimento nuziale al Wellesley College, un ateneo femminile del Massachusetts. Così l’ex cardinale americano Theodore McCarrick finirà a processo per Pedofilia nello Stato americano, diventando il più alto prelato negli Usa a finire nei guai con la giustizia per un caso di abusi su un minore. l’ex cardinale, uno dei prelati più in vista della Chiesa cattolica negli Usa, era stato ridotto allo stato laicale nel 2019 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) L’accusa è di avere aggredito sessualmente unnegli anni Settanta, durante un ricevimento nuziale al Wellesley College, un ateneo femminile del Massachusetts. Cosìamericanofinirà apernello Stato americano, diventando il più alto prelato negli Usa a finire nei guai con la giustizia per un caso disu un minore., uno dei prelati più in vista della Chiesa cattolica negli Usa, era stato ridotto allo stato laicale nel 2019 per ...

