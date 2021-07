Ora è ufficiale | Saraniti al Taranto

(Di giovedì 29 luglio 2021) Come anticipato nei giorni scorsi, ora è anche. Andreaè un nuovo attaccante del. Questa la nota: IlFC 1927 è lieto di comunicare che Andreaè un nuovo calciatore rossoblù. L’attaccante classe ’88, vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni. Nato a Palermo, Andrea, vanta numerose presenze nei campionati di Serie C e Serie B. Ha vestito le maglie del Palermo,Lecce , LR Vicenza,Viterbese,V.Francavilla, Akagras e Messina. Benvenuto Andrea! Visualizza questo post su Instagram Un post ...

