IV | Tidei | stop autorizzazioni eolico e fotovoltaico è sbagliato

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “E’ estremamentee dannoso l’articolo del collegato alla stabilità regionale che sospenderebbe fino al 30 giugno del 2022 le nuoveper la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici di grandi dimensioni, con eccezione di impianti agrivoltaici, in attesa che i comuni individuino le aree non idonee all’installazione degli impianti.” “In questo rischiamo di frenare quella transizione ecologica su cui dobbiamo invece puntare per risollevare l’economia del Paese e instradarlo su un percorso virtuoso di crescita e di creazione di nuovi posti di lavoro.” “Proprio in occasione del recente G-20, il governo italiano si è fatto ...