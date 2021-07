Giustizia | ultimatum Draghi | ' Accordo o la conta in aula'

(Di giovedì 29 luglio 2021) È bastato l'di per calmare le acque nella maggioranza sulla riforma del processo penale. O si trova l'tra le forze politiche in Parlamento o si va incol testo uscito dal ...

Advertising

storico900 : RT @tempoweb: #Draghi mette i partiti con le spalle al muro sulla riforma della #giustizia 'accordo o conta in aula' #mariodraghi #governo… - tempoweb : #Draghi mette i partiti con le spalle al muro sulla riforma della #giustizia 'accordo o conta in aula' #mariodraghi… - moondo_info : Ultimatum ai partiti sulla riforma della giustizia - Anna302478978 : Ultimatum di Giuseppe Conte sulla giustizia: 'O si cambia o leviamo la fiducia'. Ma Mario Draghi lo snobba - GIOCHI… - tutto_travaglio : #Ultimatum di Conte a Draghi: 'Lo faccio cadere sulla giustizia'. Ed è scontro con Di... - Secolo d'Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia ultimatum

ilmessaggero.it

È bastato l'di per calmare le acque nella maggioranza sulla riforma del processo penale. O si trova l'... anche se è lo stesso presidente della Commissionedi Montecitorio, il ...Draghi: 'Accordo o la conta in aula' Le precauzioni già previste per l'anno scolastico 2020 - 2021, prevedono, 'di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla ...Mario Draghi rimette tutti i partiti al loro posto. Il presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum alle forze politiche in merito allo scontro ...È bastato l'ultimatum di Mario Draghi per calmare le acque nella maggioranza sulla riforma del processo penale. O si trova l'accordo tra le forze politiche in Parlamento o si va ...