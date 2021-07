CIV SBK, Misano: tutto pronto per la tappa in notturna, con Canepa al via (Di giovedì 29 luglio 2021) Il quarto appuntamento stagionale per il CIV Superbike sarà uno dei più attesi e ricchi di novità. In occasione della tappa di Misano in programma questo weekend, infatti, la classe regina del ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) Il quarto appuntamento stagionale per il CIV Superbike sarà uno dei più attesi e ricchi di novità. In occasione delladiin programma questo weekend, infatti, la classe regina del ...

Advertising

faster1gr1 : RT @gponedotcom: CIV 2021: A Misano si scaldano i motori per la Racing Night: Nel week-end al Misano World Circuit, Superbike e Women's Eur… - motosprint : #CIV SBK, #Misano: tutto pronto per la tappa in notturna, con Canepa al via - gponedotcom : CIV 2021: A Misano si scaldano i motori per la Racing Night: Nel week-end al Misano World Circuit, Superbike e Wome… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: CIV SBK: Canepa e Yamaha pronti all'esordio nella Racing Night di Misano: Niccolò Canepa e il GAS Racing Team, sotto le in… - gponedotcom : CIV SBK: Canepa e Yamaha pronti all'esordio nella Racing Night di Misano: Niccolò Canepa e il GAS Racing Team, sott… -