Botman, è lui il sostituto di Romero all’Atalanta? Le ultime dai nerazzurri (Di giovedì 29 luglio 2021) Antonio Percassi è pronto ad incassare tanti soldi dalla cessione di Cristian Romero, il difensore centrale argentino arrivato dal Genoa (via Juventus) autore di una grande Copa America con l’Argentina. Le ottime prestazioni messe in campo anche con la maglia dei nerazzurri hanno acceso i fari di diversi (e prestigiosi) club europei. La Dea, in questo caso, potrebbe dare il via ad una vera e propria asta di calciomercato per il sudamericano che, dopo aver attirato gli appetiti del Tottenham, si è tolto la soddisfazione di incassare anche le lusinghe del Barcellona di Lionel Messi. Per sostituire il centrale, Giovanni Sartori potrebbe puntare su Sven ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Antonio Percassi è pronto ad incassare tanti soldi dalla cessione di Cristian, il difensore centrale argentino arrivato dal Genoa (via Juventus) autore di una grande Copa America con l’Argentina. Le ottime prestazioni messe in campo anche con la maglia deihanno acceso i fari di diversi (e prestigiosi) club europei. La Dea, in questo caso, potrebbe dare il via ad una vera e propria asta di calciomercato per il sudamericano che, dopo aver attirato gli appetiti del Tottenham, si è tolto la soddisfazione di incassare anche le lusinghe del Barcellona di Lionel Messi. Per sostituire il centrale, Giovanni Sartori potrebbe puntare su Sven ...

Advertising

forzajuve65 : @MattiaGaudio91 @VlnN94 Demiral per meno di 40 milioni non lo vendo mai.Più potenziale di pau torres,che non vale p… - marco_a_zona : @DavidAmoyal @ItalianHawker Romero gioca in mezzo ai 3. Tomiyasu farebbe il terzo di destra. Non potrà mai essere l… -