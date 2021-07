Alba Parietti si scaglia contro Tommaso Zorzi per la fine dell’amicizia con Francesco Oppini (Di giovedì 29 luglio 2021) La nota showgirl Alba Parietti difende il figlio Francesco Oppini e si scaglia contro Tommaso Zorzi La fine dell’amicizia tra L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 29 luglio 2021) La nota showgirldifende il figlioe siLatra L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

nrostanner : RT @vedovaanera: alba parietti classica mamma che se il figlio tornava a casa dicendo che gli avevano rubato la merendina andava lei e la r… - Alessandrariv77 : @peularis Alba parietti è così come lo è zorzi so uguali - _psychopatica : RT @tzvip_68: In un mondo di Alba Parietti, siate mamma Armanda. Discreta, in disparte, ma sempre pronta a difendere e dare amore in silenz… - aslkpoqw9 : RT @vedovaanera: alba parietti classica mamma che se il figlio tornava a casa dicendo che gli avevano rubato la merendina andava lei e la r… - hairagionetu_ : RT @4bsentminded: non Alba Parietti che ha solo usato Tommaso per far ripulire l’immagine al figlio dalle cessate dette durante il gf e ora… -