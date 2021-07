A Pesaro i no-vax assediano casa del sindaco Ricci. "Siete degli squadristi, vergogna" (Di giovedì 29 luglio 2021) “I no vax sotto casa mia e la mia famiglia è spaventata”. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, anche presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, con un tweet ha denunciato la “manifestazione no-vax sotto casa mia” nella giornata caratterizzata dalle proteste contro il green pass in diverse città. Decine di persone urlanti si sono affollate sotto il balcone di casa sua in pieno centro storico. ?Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “I no vax sottomia e la mia famiglia è spaventata”. Ildi, Matteo, anche presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, con un tweet ha denunciato la “manifestazione no-vax sottomia” nella giornata caratterizzata dalle proteste contro il green pass in diverse città. Decine di persone urlanti si sono affollate sotto il balcone disua in pieno centro storico. ?Da non credere. E io non ci sono neanche a, con famiglia e figli increduli e spaventati., ...

