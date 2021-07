1 minuto in Borsa 29 luglio 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) (TeleBorsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia (+4,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto media, che riporta una flessione di -0,46%. Tra le maggiori valute, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,19.Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 9,1% su base annuale, mentre si registrano 1,4% su base mensile. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sul PIL dagli Stati Uniti. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Tele) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia (+4,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto media, che riporta una flessione di -0,46%. Tra le maggiori valute, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,19.Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 9,1% su base annuale, mentre si registrano 1,4% su base mensile. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sul PIL dagli Stati Uniti. ...

Advertising

astrlw : un minuto di silenzio anche per il fatto che ad ogni breakdown per la scuola cercavo di risollevarmi pensando “mi i… - micricosmo : + dopo ho sognato di ascoltare un audio su telegram di Filippo per Shade ahahah era un audio di più di un minuto in… - bricolini : raga io sto diventando visibilmente più rincoglionito giorno dopo giorno, un minuto ho in mano un oggetto e il minu… - zazoomblog : 1 minuto in Borsa 23 luglio 2021 - #minuto #Borsa #luglio - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 22 luglio 2021 - [video] -