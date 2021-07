Wta Belgrado 2021 | Trevisan batte Eikeri in due set e approda ai quarti

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Martinain due set Ulrikkeaidi finale del Wta di. Sulla terra rossa serba, la 27enne toscana si impone sulla norvegese con un perentorio doppio 6-1. Un match senza storia, terminato in un’ora e un quarto, nonostante l’Azzurra avesse subito l’immediato contro-break dopo il break nel secondo game del primo set. Da lì in poi il match è stato tutto in discesa per, con i game che sono scivolati via velocemente, e con l’incontro che si è concluso al terzo match point per l’italiana, che ora ...

Giornata agrodolce al torneo125 di2021 per l'Italia del tennis femminile. Due erano le azzurre impegnate al primo turno e una di queste, la più quotata Martina Trevisan, è riuscita a staccare il pass per il secondo ...PROGRAMMA1252021 (28 LUGLIO) CENTRE COURT dalle ore 11.00 - (3) Gracheva vs Kr. Pliskova a seguire - (1) Blinkova vs Bandecchi a seguire - Milovanovic/Radivojevic vs Fomina/Yashina a ...Oggi, mercoledì 28 luglio 2021, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP 250 di Kitzbühel ed Atlanta e WTA 125 Charleston III e Bel ...Giornata agrodolce al torneo Wta 125 di Belgrado 2021 per l’Italia del tennis femminile. Due erano le azzurre impegnate al primo turno e una di queste, la più quotata Martina Trevisan, è riuscita a st ...