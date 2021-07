Voci sul canone Rai che esce dalla bolletta, ma nessuno stop o addio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ogni volta che si parla di canone Rai, il rischio di fare disinformazione è sempre dietro l’angolo, come stiamo percependo in queste ore dopo che hanno preso piede Voci a detta delle quali il pagamento esce dalla bolletta. Una buona notizia per alcuni, in particolare coloro che vogliono sentirsi liberi di saldare in autonomia quanto dovuto, mentre a detta di altri questa mossa non farà altro che aumentare il numero dei “furbetti“. Di sicuro, il tema del giorno non è quello dell’addio o dello stop al saldo annuale che ci tocca. Il canone Rai ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ogni volta che si parla diRai, il rischio di fare disinformazione è sempre dietro l’angolo, come stiamo percependo in queste ore dopo che hanno preso piedea detta delle quali il pagamento. Una buona notizia per alcuni, in particolare coloro che vogliono sentirsi liberi di saldare in autonomia quanto dovuto, mentre a detta di altri questa mossa non farà altro che aumentare il numero dei “furbetti“. Di sicuro, il tema del giorno non è quello dell’o delloal saldo annuale che ci tocca. IlRai ...

Advertising

NickPatterson93 : ????|Il Ben White Transfer è qualcosa che l'Arsenal Board e i Ben's Reps stanno cercando di mantenere segreto con mol… - FlavianaCristo2 : RT @moonshadow_369: 08/08/'20: X: 'Sui social media, si è parlato a lungo del suo bacio con la signora Hande' K: 'Stai parlando del bacio… - ellellev_ : Voci fuori dal coro come quella di Marcello Pacifico presidente Anief: Ad es sul distanziamento poco o nulla si è… - MicheleLuppi1 : RT @MariuzzoAndrea: Da qualche mese emergono voci di allarme sul fatto che qualcosa non funziona come dovrebbe. Il documento delle diplomat… - sabrynegramaro : RT @TgrRaiVeneto: Il miglior brano sui Diritti Umani è 'Dalle mie parti', suonato sul palco dal cantante Giuliano Sangiorgi, accompagnato d… -

Ultime Notizie dalla rete : Voci sul Le esternalità nascoste Dal momento che la comunità politica si è dimostrata così frammentata sul tema, che ha spinto alla ... "pragmatismo", "pragmatica " e "pragmatico" si confermano in questo momento le voci più adoperate ...

E' morto Gianni Nazzaro, il cantante e attore aveva 72 anni. Cantò l'amore negli anni '70 Tra le sue hit degli anni '70, portate sul palco di Sanremo, "L'amore è una colomba", "Bianchi ... un episodio che segnerà la carriera di Nazzaro, alimentando le voci su una rivalità tra i due artisti. ...

F1| Russell ha messo fine alle voci sul suo futuro in Red Bull F1inGenerale Kaio Jorge Juventus, nuove rivelazione: Cherubini vuole chiudere KAIO JORGE JUVENTUS - Il nome di Kaio Jorge negli ultimi giorni è balzato in cima alla lista dei desideri di Milan e Juv ...

They Talk: recensione del film horror di Giorgio Bruno C'è una sotterranea battaglia che They Talk combatte, riguarda la sua identità fluttuante. Il pendolo oscilla sempre, per il genere horror. A un'estremità La recensione di They Talk, Film horro dirett ...

Dal momento che la comunità politica si è dimostrata così frammentatatema, che ha spinto alla ... "pragmatismo", "pragmatica " e "pragmatico" si confermano in questo momento lepiù adoperate ...Tra le sue hit degli anni '70, portatepalco di Sanremo, "L'amore è una colomba", "Bianchi ... un episodio che segnerà la carriera di Nazzaro, alimentando lesu una rivalità tra i due artisti. ...KAIO JORGE JUVENTUS - Il nome di Kaio Jorge negli ultimi giorni è balzato in cima alla lista dei desideri di Milan e Juv ...C'è una sotterranea battaglia che They Talk combatte, riguarda la sua identità fluttuante. Il pendolo oscilla sempre, per il genere horror. A un'estremità La recensione di They Talk, Film horro dirett ...