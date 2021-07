TS – Inter, ore di attesa per Bellerin: l’agente a Londra per parlare con l’Arsenal (Di mercoledì 28 luglio 2021) Inter sempre vigile su Bellerin Oltre a lavorare con il Cagliari per Nandez, in casa Inter non viene trascurata l’ipotesi di portare a Milano anche Hector Bellerin. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno già un accordo con l’agente dello spagnolo che in questi giorni incontrerà nuovamente l’Arsenal per ribadire la volontà del suo assistito di essere ceduto. “Il prescelto per riempire la casellina lasciata vacante dall’addio di Hakimi resta sempre Hector Bellerin per cui, tra l’altro, si preannunciano giorni caldissimi. Albert Botines, procuratore dello spagnolo, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)sempre vigile suOltre a lavorare con il Cagliari per Nandez, in casanon viene trascurata l’ipotesi di portare a Milano anche Hector. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno già un accordo condello spagnolo che in questi giorni incontrerà nuovamenteper ribadire la volontà del suo assistito di essere ceduto. “Il prescelto per riempire la casellina lasciata vacante dall’addio di Hakimi resta sempre Hectorper cui, tra l’altro, si preannunciano giorni caldissimi. Albert Botines, procuratore dello spagnolo, ...

Advertising

Inter_TV : ?? | STASERA ?? Appuntamento alle ore 21 con il nostro speciale #InterPreSeason ??? ?? Non potete mancare: fate come… - Inter_TV : ?? | RITORNO ?? Appuntamento alle ore 21 con lo speciale #InterPreSeason ??? ?? È tornato #EddieSalcedo, che ha parlat… - IotifointerI : Le amichevoli in programma: 28 luglio: Inter-Crotone (ore 18) 8 agosto: Inter-Atletico Madrid 14 agosto: Inter-Dinamo Kiev - sportli26181512 : Diretta #InterCrotone ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I nerazzurri di Simone Inzag… - CalcioPillole : Le amichevoli di oggi #28luglio: Alle 18 Empoli-Pontedera Udinese-Sturm Graz #Inter-Crotone Alle ore 21 #Roma-Por… -