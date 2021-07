The Newsroom Academy – A story hub (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un centro attorno al quale raccogliere ed assorbire idee, storie, persone e attività. Questo vuole essere la Newsroom Academy il cui claim è infatti “a story hub”. La proposta della neonata scuola di fotogiornalismo de ilGiornale.it e InsideOver è quella di creare un laboratorio, un hub, appunto, nel quale formazione e mondo del lavoro si InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un centro attorno al quale raccogliere ed assorbire idee, storie, persone e attività. Questo vuole essere lail cui claim è infatti “ahub”. La proposta della neonata scuola di fotogiornalismo de ilGiornale.it e InsideOver è quella di creare un laboratorio, un hub, appunto, nel quale formazione e mondo del lavoro si InsideOver.

Advertising

sindelicato : RT @ilgiornale: ?? Come si diventa reporter? Laura Lesèvre di @insideoverita è stata ospite di @rtl1025, per raccontare il progetto di The N… - ilgiornale : ?? Come si diventa reporter? Laura Lesèvre di @insideoverita è stata ospite di @rtl1025, per raccontare il progetto… - setteBIT : IBM porta all’Università di Tokio il + potente computer quantistico: 'IBM Quantum System One' è ora funzionante… - BzBroono : @VBernkopf @AmazonHelp E pure The NewsRoom, sparito! Sorkin deve aver fatto qualche dispetto a qualcuno di grosso,… - ilgiornale : ?? Il colorist Paolo Lecca ha lavorato per grandi riviste come il National Geographic, il New York Times e il Time.… -