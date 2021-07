Simone Biles rinuncia al concorso di ginnastica individuale (Di mercoledì 28 luglio 2021) È ufficiale: dopo il ritiro durante la finale a squadre, ieri, Simone Biles rinuncia anche a quella individuale in programma domani. Lo ha annunciato la federazione statunitense di ginnastica: “Dopo ulteriori valutazioni mediche, Simone Biles si è ritirata dalla competizione finale individuale all-around. Sosteniamo con tutto il cuore la decisione di Simone e applaudiamo il suo coraggio nel dare priorità al suo benessere. Il suo coraggio dimostra, ancora una volta, perché lei è un modello per tanti”. After further medical evaluation, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) È ufficiale: dopo il ritiro durante la finale a squadre, ieri,anche a quellain programma domani. Lo ha annunciato la federazione statunitense di: “Dopo ulteriori valutazioni mediche,si è ritirata dalla competizione finaleall-around. Sosteniamo con tutto il cuore la decisione die applaudiamo il suo coraggio nel dare priorità al suo benessere. Il suo coraggio dimostra, ancora una volta, perché lei è un modello per tanti”. After further medical evaluation, ...

