Scuola | trasporti e Green pass | dl in stand by | prima la giustizia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il decreto per estendere ilaie introdurre l’obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico per ora resta inby. Se ne parlerà la prossima settimana. Niente cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, perché il dl non planerà sul tavolo del Consiglio dei ministri che si riunirà domani mattina a Palazzo Chigi. Un’altra settimana ancora, così da valutare l’andamento della curva epidemiologica. E chiudere il dossier, che fa fibrillare la maggioranza a causa della mediazione in corso tra Palazzo Chigi e M5S sulla riforma Cartabia, dialogo ...

Advertising

Corriere : ?? Il governo ha rinviato il decreto che introduce l'obbligo di green pass per i trasporti e le misure per la scuola - MediasetTgcom24 : Draghi si prepara a un Cdm di fuoco: sul tavolo il nodo scuola e i trasporti pubblici col Green pass #greenpass… - LegaSalvini : INCONTRO SALVINI-DRAGHI, GOVERNO RINVIA DECRETO SU GREEN PASS PER SCUOLA E TRASPORTI “C’è una stagione turistica i… - Giornaleditalia : Green pass, scuola e trasporti. Il Governo stoppa tutto: 'Prima riforma giustizia' - veneziatoday : Ricomincia la scuola il 13 settembre: trasporti, Ulss e istituzioni pianificano la ripartenza --> -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola trasporti

... per stabilire le regole da seguire in vista della ripresa dellaa settembre e non solo: non si esclude che l'obbligo di Certificazione Verde possa essere esteso ainazionali di ...LE DECISIONI ATTESE SUSino a stamattina il varo di un decreto domani era dato per scontato. Le misure: obbligo vaccinale per tutti gli insegnanti (non per gli studenti, almeno in ...Con Draghi, ha aggiunto, «abbiamo parlato di una scuola in presenza per tutti ... «Chiediamo che prima di ipotizzare ulteriori limitazione su trasporti, obblighi su insegnanti e operai, si ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi è ancora orientato, riferiscono fonti della maggioranza, a introdurre l’obbligo vaccinale per i professori in modo ...