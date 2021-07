Samsung dice addio a questo storico modello di successo, sarà sostituito dai pieghevoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Samsung dice addio alla serie Note. Ora è praticamente ufficiale, e a sostituire lo storico modello che da più di dieci anni arricchisce la gamma dei dispositivi coreani sarà un pieghevole dotato di S Pen. Samsung Z FoldOrmai è praticamente ufficiale: Samsung dirà addio alla serie Note che da anni arricchisce la gamma di dispositivi prodotti dall’azienda coreana. Il mancato arrivo sugli scaffali per il 2021 è un chiaro segnale di un imminente cambio di rotta nella strategia di Samsung. Oggi, come un fulmine a ciel ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)alla serie Note. Ora è praticamente ufficiale, e a sostituire loche da più di dieci anni arricchisce la gamma dei dispositivi coreaniun pieghevole dotato di S Pen.Z FoldOrmai è praticamente ufficiale:diràalla serie Note che da anni arricchisce la gamma di dispositivi prodotti dall’azienda coreana. Il mancato arrivo sugli scaffali per il 2021 è un chiaro segnale di un imminente cambio di rotta nella strategia di. Oggi, come un fulmine a ciel ...

Ultime Notizie dalla rete : Samsung dice ufficiale: i nuovi pieghevoli Samsung avranno il pennino Si dice inoltre che Samsung Galaxy Z Fold 3 (ed eventualmente anche Galaxy Z Flip 3) potrebbe supportare pure la S Pen Pro annunciata ad inizio anno e ancora non disponibile all'acquisto ma che prima ...

Microsoft Surface Duo 2 sarà ricco di novità ...è un fattore di poco conto alla luce delle difficoltà che stanno incontrando prodotti come Samsung ... se così fosse dunque il prodotto di Microsoft farebbe un bel salto, e si dice che oltre ai numeri ...

Samsung dice addio a questo storico modello di successo, sarà sostituito dai pieghevoli Computer Magazine Samsung e la tecnologia mobile 'visionaria e funzionale' pronta al debutto nell'evento Galaxy Unpacked dell'11 Agosto Confermato l'arrivo, l'11 agosto, del primo smartwatch di Samsung alimentato dal sistema operativo WearOS di Google con interfaccia utente One UI Watc ...

È ufficiale: i nuovi pieghevoli Samsung avranno il pennino Dopo tante ipotesi arriva la conferma ufficiale: i nuovi foldable di Samsung saranno compatibili con il pennino S Pen, e non ci sarà un Galaxy Note 21.

