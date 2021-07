Quagliarella | “La Juve mi voleva a gennaio | un grande attestato di stima ma sto troppo bene alla Samp”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Fabio, attaccante delladoria, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX di cui si riporta un estratto. L’offerta dellantus era vera mafine non è stato un “no” a loro, ma un “sì”. Ringrazio laperché è stato undipazzesco a 37 anni. Ma stavoqui a Genova. Spero di dare uncontributo come gli ultimi anni. Mi dicono, l’anno scorso ti sei gestito…semmai mi gestiva Ranieri. Fosse per me giocherei sempre, ho ...

Fabioa ruota libera sul futuro, il presente e ovviamente il passato alla Sampdoria, toccando anche l'argomento del no alla Juventus© Getty ImagesFabiotorna a parlare senza freni. Il capitano della Sampdoria si è raccontato tra passato, presente e futuro tornando anche sull'ormai celebre rifiuto alla ...... visto che i media parlano di i nteressamento di Bari, Cosenza,Stabia e Taranto per Federico ... fermo restando che i titolari saranno probabilmentee Gabbiadini , come coppia "di ...Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX di cui si riporta un estratto. L’offerta della Juventus era vera ma alla fine non è stato un “no” a loro, ma u ...Fabio Quagliarella comincerà la nuova stagione da giocatore, poi si vedrà. Così ha detto al Secolo XIX: "Spero di dare un grande contributo come gli ultimi anni.