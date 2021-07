Pfizer | Il nostro siero è meno efficace dopo sei mesi Ma non di tanto

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Secondo uno studio di, il vaccino della casa Usa e della tedesca Biontech perde lievemente efficacia nel giro di sei: scende dal 96% all?84% secondo i dati pubblicati in preprint non ancora sottoposti a peer-review.Stat News riporta che secondo uno studio diin corso su più di 44.000 persone, l’efficacia del vaccino nel prevenire qualsiasi infezione da Covid-19 che causa anche sintomi minori è sembrato diminuire di una media del 6% ogni duela somministrazione. Il vaccino Moderna èal 90% contro il Covid-19 sintomatico e al 95% contro la malattia ...

Lo sottolinea, nell'annunciare i dati finanziari relativi al secondo trimestre 2021. Il ... RESTA AGGIORNATO, VISITA ILSITO INTERNAPOLI. IT OLa terza dose del vaccinomoltiplicherebbe in modo eccezionale la capacità di risposta immunitaria delcorpo. L'infomazione è da prendere con le dovute precauzioni perché arriva direttamente dall'azienda ...Secondo uno studio di Pfizer, il vaccino della casa Usa e della tedesca Biontech perde lievemente efficacia nel giro di sei mesi: scende dal 96% all'84% secondo i dati pubblicati in preprint non ancor ...Un nuovo studio spiega in che modo la seconda dose del vaccino Pfizer è cruciale per il nostro sistema immunitario ...