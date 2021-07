Per Bianchi, "a settembre si torna a scuola in presenza" (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - A settembre si tornerà "a scuola in presenza". Così il ministro dell'Istruzione, Patrio Bianchi, in un'intervista a Radio1. "Sono ottimista per settembre perchè tutti stiamo lavorando moltissimo. La scuola è il luogo in cui tutti ci dobbiamo ritrovare lavorando insieme per la riapertura, nell'interesse dei nostri ragazzi". Sull'obbligo vaccinale per il ritorno in classe a settembre "il governo valuterà". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite di Radio anch'io su Radio 1. "Siamo già all'85%" di adesione da parte del personale ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Asi tornerà "ain". Così il ministro dell'Istruzione, Patrio, in un'intervista a Radio1. "Sono ottimista perperchè tutti stiamo lavorando moltissimo. Laè il luogo in cui tutti ci dobbiamo ritrovare lavorando insieme per la riapertura, nell'interesse dei nostri ragazzi". Sull'obbligo vaccinale per il ritorno in classe a"il governo valuterà". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio, ospite di Radio anch'io su Radio 1. "Siamo già all'85%" di adesione da parte del personale ...

