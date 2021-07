No green pass in piazza a Roma | al via fiaccolata

Advertising

borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - GennaroRossi79 : @habibi_marzo Ristoranti pieni di infetti. Ma col green pass. Fabelhaft! si direbbe in Austria - FedericoPostet : RT @Itsmylifemusic1: 'Giù le mani dai bambini'. NO GREEN PASS ???????????? IN DIRETTA SIT-IN FIACCOLATA DA ROMA Piazza del Popolo -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

Rai News

Continuano le manifestazioni per protestare contro il, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per una serie di attività. A Roma circa 1.500 le persone partecipano in piazza del Popolo. Stessa iniziativa replicata, anche con fiaccolate, in ...Roma, Milano, Genova e Palermo. E non solo. Dal tardo pomeriggio di oggi nelle principali città italiane sono ancora una volta di scena i 'No'. A organizzarle, il 'Comitato libera scelta'. A Roma in migliaia hanno scelto di aderire alla fiaccolata partita da piazza del Popolo e iniziata tra gli insulti al premier Draghi e gli ...Mercoledì, 28 luglio 2021 Home > aiTv > Paragone alla protesta green pass: “Burioni responsabile di clima d’odio” (Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2021 “Se questo odio si materializza nel Paese è perch ...Mercoledì, 28 luglio 2021 Home > aiTv > No green pass, Borghi (Lega): “Libertà di scelta e libertà d’opinione” (Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2021 “Il fatto di essere per la libertà di scienza signif ...