Morto suicida Giuseppe De Donno | il medico del plasma iperimmune

Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - Agenzia_Ansa : Morto suicida il medico De Donno, avviò la cura contro il Covid con il plasma iperimmune #ANSA - La7tv : #la7retweet Si è suicidato il medico Giuseppe #DeDonno, padre della cura del plasma iperimmune contro il Covid - Magamag76377872 : RT @benq_antonio: 'Un episodio gravissimo morto suicida #dedonno'. Aveva lasciato a giugno il suo posto da primario, per fare il medico di… - zeriantisisma : RT @Gabbiacane: #DeDonno suicida. Quello che mise a punto la cura al plasma. E Mattei è morto per un incidente aereo... Ci credete? Io no. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto suicida

AGI - L'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, è stato trovatonella sua abitazione di Curtatone, nel Mantovano. Stando a quanto riporta la 'Gazzetta di Mantova' si sarebbe tolto la vita a 54 anni. Nelle prime fasi della pandemia, era stato tra i primi a ...Tragedia oggi pomeriggio a Mantova . Si è tolto la vita , l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del con le trasfusioni di ...Giuseppe De Donno, il medico che per primo ha sperimentato la cura anti-covid con plasma iperimmune si è tolto la vita nella sua abitazione ...