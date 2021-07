Maxi operazione | 4 quintali di cozze sequetrate e 3 persone denunciate

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tree quasi quattrodi, svariati chilogrammi di prodotto ittico, nonché diverse strutture abusive adibite a laboratori per la lavorazione di mitili e pesce in generale, sequestrati nella mattinata di ieri dai militari della Guardia costiera di Taranto e dal personale del Commissariato Borgo. La complessa attività di polizia finalizzata al contrasto della pesca illegale e dell’occupazione abusiva di demanio marittimo si è poi protratta fino a una nota pescheria della città, il cui titolare è stato sanzionato per aver commercializzato prodotto ittico derivante dalla pesca non ...