Mattarella: “La vaccinazione dovere morale e civico” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “La vaccinazione è un dovere morale e civico”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “La pandemia non è ancora alle nostre spalle”, ha precisato il capo dello Stato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Laè un”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “La pandemia non è ancora alle nostre spalle”, ha precisato il capo dello Stato. L'articolo proviene da Italia Sera.

